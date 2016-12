Wie Yahoo.com berichtet, wurde das bereits in den USA erhältliche Spielüber 600.000x verkauft. Dabei konnte Nintendo schon vor dem Veröffentlichungstermin diese Anzahl absetzen (Vorbestellungen). Die Gamecube-Verkäufe konnten um 20% zulegen. Auch der GBA SP scheint erfolgreich anzulaufen. 800.000 Stück wurden in den USA an den Handel abgesetzt werden.