Wie Nintendo meldet, wurden in Europa bereits 10 Millionen Gameboy Advance - Geräte verkauft. Davon seien immerhin 3 Millionen die neueren GBA SP - Modelle. Über 400 Spiele sind derzeit für die Konsole erhältlich, passend zum Weihnachtsgeschäft können sich Besitzer auf Titel wie Mario Advance 4, The Lord of the Rings: The Return of the King, FIFA Football 2004 und Tony Hawk´s Underground freuen.