Zwei vermeintliche Händler aus Dietzenbach in Hessen haben rund 300 Ebay-Kunden um ca.erleichtert. So boten die beiden hauptsächlich Computerteile, Digitalkameras und Mobiltelefone zu erstaunlich günstigen Preisen bei Ebay an, die Folge war, dass viele Kunden "zuschlagen" wollten. Doch warteten die meisten Käufer vergeblich auf ihre Ware, schon rund 320 Strafanzeigen haben sich in ganz Deutschand angesammelt. Als die Polizei zugreifen wollte, fanden sie nur leere Büroräume vor. Bei den beiden Betrügern handelt es sich um einen 53 Jahre alten Belgier und einen 25 bis 35 Jahre alten Deutschen, die im Mai 2003 ein Gewerbe für "Im- und Export" angemeldet hatten. Erste Kunden wurden zuverlässig beliefert, um positive Ebay-Bewertungen zu erhalten, spätere Käufer erhielten meist die Antwort, dass es Lieferschwierigkeiten bei der bestellten Ware gäbe. Ca.solcher Geschäfte wurden abgewickelt, man vermutet einen deutlich höheren Sachschaden als die besagten. Bisher fehlt jede Spur von den Tätern, die Bankkonten sind bereits leergeräumt. Die Polizei vermutet, dass die Kunden ihr Geld nicht zurückbekommen werden.