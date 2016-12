Während es in den USA schon fast "normal" ist, dass der eine oder andere Ebay-Betrüger 6 1/2 Jahre ins Gefängnis wandert, so hat das Braunschweiger Landgericht nun auch einen deutschen Internet-Betrüger verurteilt. Für seine illegalen Geschäfte bei Ebay.de und Ricardo.de muss ein 35-Jähriger Mann für 2 Jahre ins Gefängnis. Der Gesamtschaden, den der Betrüger verursachte, liegt bei rund 28.000 Euro. Die hochwertigen elektronischen Geräte, die der Mann in den o.g. Auktionen an gutgläubige Käufer veräußerte, existierten in Wirklichkeit nicht. Insgesamt 22 Fälle gestand die vorbestrafte Person, was zu dem Urteil führte. Motiv: Außer Sozialhilfe und Kindergeld hatte er keine weiteren Einkünfte. Zu den 2 Jahren Gefängnisstrafe gesellen sich zusätzlich auch noch 1,5 Jahre, die ursprünglich zur Bewährung ausgehängt wurden.