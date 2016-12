2 neue Medal of Honor - Titel angekündigt

2 neue Medal of Honor - Titel angekündigt 0,0 0

Bereits im Herbst 2003 sollen zwei Nachfolger des beliebten Medal of Honor: Frontline erscheinen. Beide Spiele werden die Schicksale zweier Brüder widerspiegeln und im pazifischen Teil des 2. Weltkrieges spielen. Die Brüder Donny und Joe werden bei einem Schußwechsel getrennt und so übernimmt der Spieler jeweils einer der beiden Abenteuer. Der erste Titel wird Medal of Honor: Rising Sun heißen. Geplant ist definitiv eine Umsetzung auf PS2, weitere Konvertierungen z.B. auf PC oder Xbox sind sehr wahrscheinlich.