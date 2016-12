2 neue Sonic-Spiele - Sonic vs. Pokemon?!

Das Sonic-Team, verantwortlich für die zahlreichen Sonic-Teile, wird zur kommenden E3-Videospielemesse 2 neue Sonic-Spiele veröffentlichen. Sowohl Systeme als auch Erscheinungstermine wurden nicht genannt. Weiterhin wird die neue Zeichentrickserie Sonic X im Tokyo-TV (Japan :) ) ab April ausgestrahlt werden. Yuji Naka vom Sonic-Team sagte, dass seit 1991 insgesamt 32 Millionen Sonic-Spiele verkauft wurden, ebenso erscheinen dieses Jahr 4 neue Sonic-Titel in Japan, 5 in Europa und den USA sowie zahlreiche Spielzeugartikel. 2003 wird das Sonic-Jahr - Sonic soll so erfolgreich werden wie Pokemon. Da hat sich Sega bzw. das Sonic-Team eine Menge vorgenommen. Pokemon zu überflügeln sollte wohl recht schwierig werden.