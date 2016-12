Wie MCV in der aktuellen Ausgabe veröffentlicht hat, wurden in Deutschland bisherGamecube-Konsolen abgesetzt. Ebenfalls veröffentlichte Axel Herr, Managing Director von Nintendo Deutschland, Verkaufszahlen von. Das am 3.5.2003 veröffentlichte Spiel konnte sich im Hardware-Bundle in den ersten 2 Wochen rund 10.000x verkaufen (von 14.000 Bundles). Insgesamt wurden 78.500 von 83.000 Zelda-Spielen verkauft.