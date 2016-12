Die letzten Tage erschienen unzählige neue Demos wie z.B. Max Payne 2. Auch heute haben wir keine Ruhe, denn gleich 3 Demos sind auf DemoNews.de eingetrudelt. 1. Fussball Manager 2004 Die englische Demo bietet einen Einblick in den kommenden Fußballmanager. zur Demo 2. Deutschland sucht den Superstar Wer Superstar werden möchte, darf sich an 5 Musikstücken versuchen. zur Demo 3. Afrika Korps Anfang 2004 erscheint das Echtzeit-Strategiespiel in Deutschland, die Demo darf schon jetzt getestet werden. zur Demo