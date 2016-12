Publisher Ubisoft wird die Xbox-Toptitel Tom Clancy´s Splinter Cell (16.10.03), The Elder Scrolls III: Morrowind (30.10.03) und Tom Clancy´s Ghost Recon (30.10.03) im Oktober zum Preis von knapp 30 Euro in den Handel bringen. Die genauen Erscheinungstermine stehen in den Klammern. Wer mit dem Kauf der genannten Spiele geliebäugelt hat, sollte noch einige Wochen warten und somit Geld sparen.