Microsoft hat bekanntgegeben, dass sich bereits 350000 Spieler weltweit für Xbox-Live angemeldet haben. Genaue Zahlen z.B. für Europa sind nicht veröffentlicht worden, doch wurde erwähnt, dass in Deutschland eine fünstellige Zahl an Nutzern bereits über Xbox-Live spielen(Betatester). In Deutschland und 7 anderen europäischen Ländern erscheint das Xbox-Live-Starterkit inkl. Headset und Spielen am 15.03.2003. Benötigt wird jedoch eine Kreditkarte , um Xbox-Live nutzen zu können.