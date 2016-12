Um dem Kunden wieder unter die Nase zu reiben, dass Ubisoft 4 tolle Spiele im Angebot hat, werden fleißig Pressemitteilungen verschickt! Heute: Gleich 4 Ubisoft-Titel sind in den Verkaufscharts zu finden. MediaControl hat ermittelt, dass Tom Clancys Rainbow Six 3 Raven Shield<, Tom Clancys Splinter Cell(tm), IL-2 Sturmovik Forgotten Battles und Rayman 3 Hoodlum Havoc die Spitze der Konsumenten-Charts in Deutschland anführen. Diese Spiele können ja nur gut sein: Rayman3: Hoodlum Havoc führt auch europaweit die Verkaufscharts für GBA(Platz 1) und Gamecube (Platz 2) an. Und bei Splinter Cell(tm) ist man davon überzeugt, plattformübergreifend 3 Millionen Stück zu verkaufen. Besonders bei der Playstation2-Version, die ab heute erhältlich ist, ist man zuversichtlich. Weltweit sind Ubisoft-Titel in den Charts....man, Leute...kauft euch die Spiele...