Auf dem Antipiraterie-Gipfel wurde am heutigen Tage eine Studie vorgelegt, die für die Wirtschaft wahrscheinlich mehr als erschreckend ist. So wurden im Jahr 2002 von 515 Millionen verkauften CD-Rohlingen insgesamtundbespielt. Gegenüber 2001 bedeutet dies eine Zunahme von 30% bei Spielen und 8% bei Anwendersoftware. Rechnerisch gesehen: 6,4 Millionen Bundesbürger haben sich 2002 im Schnitt 8,4 Spiele gebrannt. In 29% der deutschen Haushalte befindet sich aktuell ein CD-Brenner. Der Großteil der "Raubkopierer" sei zwischen 10 und 19 Jahren.