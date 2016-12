Ab 2.5.2003 - limitierte Xbox in Europa

Wie nun Microsoft bekanntgegeben hat, wird es ab dem 2.5.2003 eine limitierte Xbox auch in Europa geben. Die sogenannte Xbox Green wird in einer weißen Verpackung ausgeliefert, befindet sich in einem grün-transparenten Gehäuse und beinhaltet zusätzlich zwei passende S-Controller. Der Verkaufspreis wird bei 229,99 Euro liegen.