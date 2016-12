Ab dem 10.April 2003 kann jeder Xbox-Besitzer für je 30 Euro aus einem von 3 Xbox-Classic-Titeln wählen. Activision bietet die Spiele Tony Hawks Pro Skater 3, Wreckless: The Yakuza Missions und Spider-Man: The Movie zu diesem ansehnlichen Preis an. Wer diese Titel noch nicht besitzt und einen Kauf geplant hat, sollte wohl noch einige Wochen warten. Bis auf das schon etwas angestaubte Tony Hawk 3 sind dies wohl weniger Toptitel, die teilweise jetzt bereits für 30 Euro verkauft werden.