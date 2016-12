von deadmanwalkin | 15.04.2005, 12:46 Uhr ich frag mich, warum die CBS so extrem häufig gekauft wird/wurde... so viel extremer schrott wo da teilweise reigeschrieben wird... naja, wahrscheinlich der gleiche grund, warum die Mutterzeitung "BLÖD verblödet" so häufig gekauft wird... :P ... masochistische veranlagungen der käufer :D