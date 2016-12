Du meine Güte..... Alex Christensen, der bereits Kommerz-Musik von Right Said Fred, Weather Girls und ATC produzierte und zudem Brosis an die Spitze der Charts brachte, hat sich einer neuen Aufgabe gewidmet: Ein Song zum kommenden neusten Teil von Tomb Raider. Passend zum Spiel Tomb Raider - Angel of Darkness hat Alex Christensen nun einen Song "komponiert", welcher auch im Handel erhältlich sein wird. Der Name: "Angel of Darkness". Ab dem 7. Juli 2003 wird die Single verkauft, das dazugehörige Musikvideo von Alex C. featuring Yasmin K. wird ab dem 23. Juni auf allen Musik-TV-Sendern laufen. Würg... :)