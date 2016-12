Die vor einigen Wochen gestartete Antipirateriekampagne "Raubkopierer sind Verbrecher" ist laut Michael Panknin, stellvertretender Vorsitzender von IVD (Interessenverband des Video- und Medienfachhandels in Deutschland), erfolgreich angelaufen. Erste Wirkungen seien erkennbar, so sei noch keine deutsche oder englische Kinoversion vom aktuellen Herr der Ringe - Film im Internet aufgetaucht. Außerdem sei die Anzahl der illegalen Downloads spürbar zurückgegangen. Laut Panknins Meinung ist die Kampagnen-Botschaft bei den Raubkopierern angekommen. Jetzt einmal ehrlich: Dies ist doch nur eine Meldung, die professionelle Raubkopierer irritieren soll. Wer glaubt denn ernsthaft, durch eine Werbekampagne die Leute davon zu überzeugen, dass es schlecht ist, was sie tun? Und dies noch innerhalb von einigen Wochen?