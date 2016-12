Atari kündigt Unlimited Saga Collectors Edition an

Atari und Square Enix haben nun bekanntgegeben, dass am 31.10.2003 die sogenannte Unlimited Saga Collectors Edition ausgeliefert wird. Die Besonderheit daran ist, dass das Spiel in einer "aufwändig illustrierten DVD-Box" erscheint und als Bonus eine extra DVD beiliegt, die den 14min langen Film Eternal Calm beinhaltet. Dieser erzählt die Geschichte von Final Fantasy X weiter. Die Disc ist remastert, besitzt englische Sprache und Untertitel in fünf Sprachen.