In Batlle: Los Angeles, welcher am 14. April in die Kinos kommt, wird die Erde mal wieder von Aliens angegriffen und die Menschheit versucht verzweifelt zu Retten, was noch zu retten ist. Klar, die Story ist jetzt nichts neues, aber genaueres werden wir erst erfahren, wenn der Streifen in die Kinos kommt. Beim Thema Spezial-Effekte mischt Batlle: Los Angeles auf jeden Fall ganz vorne mit. Ein Eintrag auf dem australischen Rating Board "OFLC" lässt jetzt Spekulationen zu einer Spielumsetzung zu. So soll beim Entwicklerstudio Saber Interactive ein Spiel mit dem Namen Batlle: Los Angeles in Arbeit sein, welches anschließend von Konami vermarktet werden soll. Somit wird natürlich von einem Zusammenhang mit dem Film ausgegangen. Eine offizielle Ankündigung zum Spiel gibt es noch nicht.