Wie PCWelt.de berichtet, planen chinesiche Hacker einen Großangriff auf amerikanische und britische Websites, um gegen denzu protestieren. Ursprünglich sollte diese Neuigkeit der Öffentlichkeit vorenthalten werden, doch aus Versehen postete das DHS (U.S. - Department of Homeland Security) Information auf einer ihrer eigenen Websites. Die potentiellen Angreifer kommen aus dem Umfeld der sogenannten "Honker Union of China", welche einen losen Zusammenschluß aus Hackern darstellt. Weitere Infos findet man auf PCWelt.de