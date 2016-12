Wie Grafikkarten-Chip-Hersteller ATI nun in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat, wird man offenbar auch in Zukunft für Nintendo spezielle Chips produzieren. Zumindest wurde in einer Übereinkunft eine Zusammenarbeit für die nächsten Jahre geschlossen. Was ATI genau herstellen wird und ob es sich um Chips für den Gamecube 2 oder einen Nachfolger des GBAs handeln wird, ist bisher noch unklar. ATI hat bereits den Grafikchip für Nintendos Gamecube("Flipper") zur Verfügung gestellt. ATIs Mitbewerber und Chiplieferant NEC hat somit den "Deal" nicht erhalten. zur Pressemitteilung von ATI (englisch)