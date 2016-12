Die BPjS (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften) hat in einer Eilentscheidung eine vorläufige Anordnung gegen C&C Generals verhängt. Damit wird dieses Spiel ab dem 28.2.2003 wie ein indizierter Titel behandelt. Antragssteller ist das Bundesfamilienministerium. Kommentar der Familienministerin:"Solche kriegsverherrlichenden Computerspiele wie Command & Conquer: Generals, die den Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen wehrlose Menschen zum Ziel erhoben haben, sind grundsätzlich verabscheuenswert. Sie treten die Menschenwürde mit Füßen und gehören auf keinen Fall in die Hände von Kindern und Jugendlichen". In der ersten März-Sitzung der BPjS entscheidet sich dann, ob das Spiel wieder freigegeben wird oder engültig der Indizierung zum Opfer fällt. Definitiv wurde beschlossen: Unreal Tournament 2003 wird am dem 28.Februar 2003 indiziert.