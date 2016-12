Das AddOn zum Spiel Dark Age of Camelot ist in ganz Europa ein voller Erfolg. Bereits über 100000 Spiele wurden von Dark Age of Camelot: Shrouded Isles europaweit an den Käufer gebracht. Wer das AddOn kaufen möchte, benötigt dazu natürlich das Original-Spiel Dark Age of Camelot, welches ein MMORPG-Titel ist, der ausschließlich über Netzwerk oder Internet gespielt wird.