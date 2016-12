24.12.2003 0 Kommentare 410 Klicks Tweet DemoNews.de wünscht ein frohes Weihnachtsfest 9,0 1 Sven Wernicke DemoNews.de wünscht ein frohes Weihnachtsfest: DemoNews.de wünscht ein frohes Weihnachtsfest Achtung: Der Text ist nicht für junge Menschen bestimmt und enthält sarkastische Aussagen! "mein bruder sagt er hätte jetzt die nase voll denn der schnee in diesem jahr der wär mal richtig toll bevor er geht macht er sich noch einen frisch und der rest meiner familie sitzt am gabentisch familie kann man das nicht nennen paps darf nicht mit mutti pennen denn vor einem halben jahr lernte sie nen andern kennen doch der streit ist heut vergessen mutti lebt mit uns allein paps geht nach dem essen und der andre kommt herein meine mutti sagt hallo lieber nikolaus meine schwester sagt den kenn ich das ist onkel klaus der typ sagt ho ho und packt die geschenke aus und ich frag mich holt der heut auch seine rute raus und als ich ihn dann mit der mutti auf ihr zimmer gehen seh dann tut das weh die wahrheit tut immer weh ich hasse diesen typen und ich wünsche ihm die pest ich wünsch mir ne stille nacht und euchn frohes fest ich glaub ich mach mir erstmal eine flasche auf weil ich am heilig abend immer einen sauf um zwanzig uhr schaue ich die tagesschau ich habe keine kinder ich hab keine frau den ganzen tag hör ich kein ton von meinem telefon an meiner klingel klingelt keiner mir egal ich kenn das schon die glotze läuft doch in der bude ist es still weil wieder mal keiner mit mir heilig abend feiern will auf der fensterbank steht mein plastiktannenbaum und in meinem schrank stapelweise nackte fraun ich schalt um auf die privaten weil da was geht und spiel so lang an mir rum bis er mir steht von der firma flasche sekt und von der mutti ein paar kohlen geh ich jetzt in die stadt und lass mir einen runterholen ich brauch jetzt eine die mit sich alles machen läßt und ich machs ohne - frohes fest jetzt steh ich hier und habn roten mantel an in ein paar minuten bin ich mit dem auftritt dran mit der blöden mütze und dem bart im gesicht bin ich mir ziemlich sicher erkennt mich mein neffe nicht ich steh kaum in der tür kommt mir mein bruder entgegen kommen werd ich später doch es kommt mir sehr gelegen denn ich weiß in seiner ehe geht schon lang nichts mehr und deshalb stoß ich ab und zu mal seine alte her die will das und ich weiß das die istn geiles luder und ich geb es ihr viel besser als mein bruder alles was er wollte hat er damals schon bekommen mir hat niemand was gegeben außer ich habs mir genommen aber heute ist die nacht da zahl ichs allen heim denn ich hab die scheiß familie für mich ganz allein und nach der mutter geb ich dann auch noch der tochter den rest die brauch das die ist fast zwölf - frohes fest mein dealer freut sich daß ich an der nadel häng mir ist das scheißegal das seh ich nicht so eng die kohlen für den stoff verdien ich aufm strich warum ich das so mach daß weiß ich selber nicht wo komm ich her wo geh ich hin das hat doch alles keinen sinn freie tage feiertage sind für mich nicht drin ich mach die beine breit für geld auch am fest der liebe und befriedige damit ungehemmte männertriebe wenn ich mir was spritze dann will das keiner sehn doch der hat einen sitzen und auch noch einen stehn manche denken sicherlich ich wäre kerngesund manchen mach ichs mit der hand und manchen mit dem mund doch der typ der wollte für zweihundert mark mit allem und vor allem ohne fand er stark und dabei war ich letzte woche erst beim test und wie war er - positiv - frohes fest" Text von LyricsGalaxy.de Der eine oder andere mag es schon gemerkt haben: Wir von DemoNews.de waren die letzten Tage auch etwas im Weihnachtsstress. Aufgrund der Weihnachtsgeschenke-Besorgungen gab es weniger News als gewöhnlich und nun machen wir auch ausnahmsweise 1-2 Tage Pause und genießen etwas unseren Urlaub bzw. versuchen, dem Weihnachtsfest etwas abzugewinnen. :-) Wir wünschen euch ein geruhmsames und schönes Weihnachtsfest mit vielen tollen Geschenken und friedlichen, weihnachtlichen Feiertagen! Und zum Abschluss ein lustiges Weihnachtslied von den Fantastischen Vier ... zum mitsingen :-) Quelle: Gamesmarkt Kommentare

