Wie Heise.de berichtet, kämpft die Polizei in Baden-Württemberg massiv gegen die ständig steigende Computer- und Internet-Kriminalität. Die Zahl der gemeldeten Straftaten stieg im vergangenen Jahr von 2724 auf 4321 Fälle. Besonders stark nahmen die Betrügereien z.B. in Internet-Auktionen zu. Diese stiegen um 115 Prozent auf 2843 Fälle. Auch im ersten Halbjahr 2003 setzte sich die fortlaufend steigende Tendenz fort. 900.000 Euro wurden bereitgestellt, um 80 Internet-Spezialisten zu beschäftigen, die sich um diese Straftaten kümmern sollen. Der Polizeipräsident kündigte ebenso an, dass den potentiellen Straftätern mit "virtuellen Streifen" klargemacht werden soll, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist.