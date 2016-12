In den USA gäbe es dafür harte Gefängnisstrafen , hierzulande gibt es "nur" Statistiken über das Download-Verhalten der Deutschen. Laut der Filmförderungsanstalt saugte sich im Zeitraum von Januar bis August 2003 rund jeder dritte Deutsche einen Film aus dem Internet. In diesem Zeitraum wurden ca.Rohlinge gebrannt, davon seien die Hälfte Musik, 54 Millionen CDs beinhalteten Filme und ca. 29 Millionen Spiele (8%). Die Haupt-Quellen für diese Raubkopien seien bereits kopierte Filme bzw. Tauschbörsen, rund 2 Millionen Menschen nutzten in dem genannten Zeitraum eine solche Börse. Und nicht genug: Da die bösen Deutschen so viel kopieren, gehen sie dadurch weniger ins Kino. Verkäufer und Film-Verleih-Gesellschaften freuen sich natürlich auch nicht über diese Situation, beispielsweise besaßen rundeine kopierte Version von "Der Herr der Ringe - Die zwei Türme" am Erstverkaufstag des Films (DVD/VHS).