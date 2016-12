Heise.de berichtet, dass der deutsche Zoll mit indizierten DVDs und Videos handelt. Auf der offiziellen Auktionsseite des Zolls wurden beispielsweise indizierte Filme wie Scream oder Scream 2(ungeschnittene Versionen) entdeckt. Mag dies noch nicht ganz spektakulär sein, so ist es doch besonders interessant, dass jugendgefährdente Dinge, wie beispielsweise DVDs, nicht per Postweg versendet und erst recht nicht online (in einer Auktion) beworben werden dürfen. Ist schon amüsant, dass hier sogar der Zoll gegen eigenes Recht verstößt. :-)