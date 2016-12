Publisher Vivendi Universal wird natürlich auch auf der kommenden Spielemesse GC - Games Convention in Leipzig vertreten sein. Schon jetzt klingt der Auftritt sehr vielversprechend: Vivendi Universal Games setzt bei seinem Messeauftritt auf der Games Convention in Leipzig einen Schwerpunkt auf Half Life 2. Im USK 18 Bereich, der vom Außenbereich abgetrennt ist und dessen Zugang kontrolliert wird, wird umfangreiches Material zum neuen Top-Titel von Valve präsentiert. Noch mehr Attraktionen am Stand von Vivendi Universal: Games, Shows, Auktion und Gewinnspiele eBay Live-Auktion am 24. August Am Sonntag, 24. August, kommen auserlesene Stücke unter den eBay-Hammer. Bei einer Live-Auktion zwischen 15 und 16 Uhr werden u.a. ein lebensgroßer Orc (Warcraft III) und ein Fujitsu Siemens Games-Rechner versteigert. Entwickler-Shows Entwickler und Producer von Massive Entertainment, Relic und Sierra stellen ihr neuen Spiele vor: Ground Control 2, Homeworld 2 und Tribes Vengeance, das zum ersten Mal einem breiten Publikum exklusiv präsentiert wird. Lass dich mit Homer Simpson fotografieren Homer Simpson aus der bekannten Simpsons-Familie lässt sich zwei Mal am Tag mit Besuchern fotografieren: live, echt und lebensgroß. Vivendi Universal Quizshow Zwei mal jeden Tag treten je drei Besucher gegeneinander am Stand an und müssen spannende Quizfragen zu aktuellen und kommenden Spielen von Vivendi Universal Games beantworten. Es winken attraktive Preise von Vivendi Universal Games, Terratec, Fox Home Entertainment, Close up, Panini Verlag und VGS Verlag, u.a. DVDs, Software, Bücher, Poster, Action-Figuren und limitierte exklusive Half Life 2 T-Shirts. Race-Competition auf Groß-Leinwand Auf der Großleinwand im Außenbereich des Standes haben die Besucher zwei Mal am Tag die Gelegenheit, ihre Kräfte im Kart-Race zu messen. Noch vor dem Releasetermin von Crash Nitro Karts im Herbst 2003 kann man hier das neue Crash-Race erleben und austesten. Fox Home Entertainment Unikate Ausstellung Im USK 18 Bereich sind in einer kleinen Ausstellung seltene Unikate von TV-Serien wie Buffy, Simpsons und Akte X zu sehen, u.a. von Chris Carter signiertes X-File Game und Drehbuch, limitierte und handcolorierte Simpsons-Drucke, Simpsons-Uhren oder signierte Buffy-CDs und –DVDs.