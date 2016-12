Publisher Electronic Arts hat angekündigt, dass Maxis, Entwickler der beliebten Lebenssimulationbereits an einem Nachfolger arbeiten. So soll der neuste Teil ein lebensechteres Gameplay bieten und das neue DNA-Feature wird es ermöglichen, den Sim noch spezieller bestimmte Eigenschaften zu verleihen. Weiterhin wird Sims 2 eine neue, komplexere und realistischere 3D-Grafikengine besitzen. Zur kommenden E3-Spielemesse wird weiteres Material veröffentlicht werden, Frühjahr 2004 soll das Spiel in den Handel kommen. Weitere Infos findet man z.B. hier