Spieleentwickler Factor5 hat in Zusammenarbeit mit DivXNetworks für die Xbox-Entwicklungs-Kits veröffentlicht. Mit DivX sind andere Spieleentwickler in der Lage, stark komprimierte Videos in DVD-Qualität auf der Xbox zu nutzen. Features wie die PixelShader - Technik, HDTV-Auflösung, Full-Screen-Rendering und eine hochwertige Audio-Kompression (Vorbis Audio Kompression) beinhaltet dieses DivX-Paket. Bereits vor einigen Monaten veröffentlichte Factor 5 (bekannt u.a. von Turrican-Spielen oder Star Wars Rogue Leader 2) ein DivX-Entwicklungskit für Nintendos Gamecube.