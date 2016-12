Wie Computer&Videogames.com in einem Interview mit Todd Hollenshead (ID Software) herausgefunden hat, so hat man gerade mit der Entwicklung vonfür die Xbox begonnen. Sowohl für PS2 als auch für den Gamecube ist keine Umsetzungen geplant, da die PS2 mathematischen Berechnungen für geometrische Beschleunigung, Echtzeit-Schatten und Licht nicht beherrscht, der Gamecube dazu ebenfalls nicht in der Lage ist. Einzig die Xbox kann diese "hohen Anforderungen" erfüllen.