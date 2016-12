Nachdem ursprünglich- der Film bereits am 11. August 2005 in die Kinos kommen sollte, wurde der Kinostart vor kurzem auf unbestimmte Zeit verschoben. Sollte der Film von Regisseur(Exit Wounds, Romeo Must Die) etwa gar nicht den Weg nach Deutschland schaffen? Nein keine Angst, diese Sorge hat sich jetzt als unbegründet erwiesen. Denn der Filmverleih United International Pictures ) hat einen neuen Termin für den Deutschland-Start ausgegeben. Am 27. Oktober 2005 wird es soweit sein und wir alle dürfen uns in den Kinosesseln niederlassen, um uns eine hoffentlich halbwegs annehmbare Umsetzung der Spielevorlageanzutun. Na da haben doch nochmals Glück gehabt, oder?