Das beliebte Computer-und Videospiel Driver wird im Sommer 2004 auch in den Kinos zu sehen sein. Produziert wird der Kinofilm von Robert Kulzer, der auch z.B. für die Spiel-Verfilmung von Resident Evil verantwortlich war. Elemente aus Driver 1 und 2 sollen dabei auch im Film vorkommen. Die Film- und TV-Rechte an Driver wurden von Impact Pictures gesichert und wird von Constantin Film auf Leinwand gebannt. Wie der Zufall es so will, soll der Film zu gleichen Zeit wie das Spiel Driver 3 erscheinen.