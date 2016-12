Publisher Acclaim hat zur E3-Messe eine nette Anzahl an speziellen Videotrailern zu kommenden Spielen veröffentlicht. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.Zum First-Person-Shooter für PC und PS2 ist ein E3-Trailer erschienen, der sich sehen lassen kann. Download Trailer (6,5MB)Zur Basketball-Simulation NBA Jam für PS2 und PC darf man den ersten 23MB großen Trailer bestaunen. Download Trailer (23,2MB)Das epische Adventure soll für PS2, Xbox und PC im Herbst 2003 erscheinen. Gameplay- und Zwischensequenzen - Szenen darf man sich im 24MB großen Video anschauen. Download Trailer (24MB)Passend zur TV-Serie wird das Spiel für PC, Xbox und PS2 im Herbst 2003 erscheinen. In diesem Trailer darf man die hübsche Hauptdarstellerin in Action bewundern. Download Trailer (17,5MB)