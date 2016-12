Publisher Activision hat das Programm zur kommenden E3-Spielemesse veröffentlicht. Shrek 2: The Game (PS2, Xbox, Gamecube) Spider-Man 2 (PS2, Xbox, Gamecube) Disneys Extreme Skate Adventure (PS2, Xbox, Gamecube, GBA) Pitfall Harry (PS2, Xbox, Gamecube, GBA) X-Men: Legends (PS2, Xbox, Gamecube)(PC) The Movies (PC) Empires: Dawn of the Modern World (PC) Rome: Total War (PC) Call of Duty (PC) Call of Duty: Finest Hour (PS2, Xbox, Gamecube) TRINITY (PC, Xbox) Vampire: The Masquerade -- Bloodlines (PC) Soldier of Fortune II: Double Helix (Xbox) Star Trek Elite Force II (PC) True Crime: Streets of L.A. (PS2, Xbox, Gamecube) MTX: Mototrax (PS2, Xbox, Gamecube) Wakeboarding Unleashed (PS2, Xbox)