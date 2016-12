Der französische Publisher Wanadoo hat seine Liste der Spielvorstellungen zur E3-Spielemesse bekanntgegeben. Chicago 1930 (PC) Curse: The Eye of Isis (PS2/Xbox/PC) DAoC: Shrouded Isles (PC) IronStorm (PS2) Jack The Ripper (PC) Pax Romana (PC) Pilot Down (PS2/Xbox/PC) Pro Beach Soccer (PS2/Xbox/PC/GBA) Raging Blades (PS2) RPM Tuning (PS2) Rygar (PS2) Ryzom (PC) Sniper Elite (PS2/Xbox/PC) US Open Tennis (PS2/Xbox/PC)