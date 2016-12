Publisher Eidos hat das Programm zur kommenden E3-Spielemesse veröffentlicht. Backyard Wrestling (PS2, Xbox) Chain Gang (PS2, Xbox) Commandos 3: Destination Berlin (PC) Deus Ex: Invisible War (PC, Xbox) The Italian Job (PS2, Xbox, GC) Tomb Raider: Angel of Darkness (PS2, PC) Legacy of Kain: Defiance (PS2, Xbox) Republic: The Revolution (PC) Thief (Xbox, PC)