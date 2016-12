Auch Sony überraschte auf der E3-Spielemesse, denn das Handheld-System PSP (PlayStation Portable) wurde vorgestellt. Die technischen Daten sind schon einmal vielversprechend: - Liest Mini Disc UMD (Universal Media Disc) / 1.8 GB Speicher / 60mm - LCD 16:9 Widescreen-Bildschirm / MPEG 4 Unterstützung / Backlit - 480 x 272 Pixel Auflösung / 4.5" TFT Bildschirm - kann 3D Polygone und NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) darstellen - grafisch der PSone überlegen - 32 Bit Architektur / neueste 90nm Technik - 3D Digital Sound ATRAC Audio Technology - Anti-Piracy Technik - spielt rund zwei Stunden hochauflösende Full Motion Videos in DVD Qualität ab - lässt sich mit PS2 verbinden - USB 2.0 Anschluss zum Verbinden mit PS2 oder anderen PSP - Memory Stick Anschluss - GPS - wiederaufladbare Batterien - Keine Regionalsperre: US-Spiele laufen auf PAL-Geräten, Japan-Spiele auf US-Modellen, etc. - Lizenzmodell für Drittanbieter wird im Sommer 2003 vorgestellt - Development Tools werden im Herbst 2003 ausgeliefert - Tasten sollen ähnlich angelegt sein wie beim DualShock Joypad - Einen vorzeigbaren Prototypen gibt es noch nicht, vielleicht erst in einem Jahr - Release: 2004 Einen Prototyp gibt es bisher noch nicht, wird aber in den nächsten Monaten folgen.