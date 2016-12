Seit kurzer Zeit gehen die deutschen Finanzbehörden auf massive Jagd nach Ebay-Powersellern. Grund sei die Tatsache, dass viele Verkäufer für den Verkauf ihrer Waren keine Steuern an den Staat abführen. Um den "kriminellen Händlern" auf die Schliche zu kommen, nutzt man die Software "X-Pider", die sämtliche Verkaufs-Portale durchforstet und nach Anbietern sucht, die ungewöhnlich viele Waren innerhalb kurzer Zeit verkaufen. Die mögliche Folge: Ein Besuch der Steuerfahndung. Die Betreiber von Internet-Auktionshäusern sind rechtlich dazu gezwungen, den Finanzbehörden sämtliche relevante Daten herauszugeben. Privatpersonen, die auch größere Mengen an Waren anbieten, brauchen jedoch nichts zu befürchten - diese sind (noch) steuerfrei. Und wo ist bitte der Unterschied zwischen einem privaten Verkäufer, der seine CD-Sammlung auflöst und einem professionellen Händer, der regelmäßig CDs an den Kunden bringt? :)