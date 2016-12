Zur kommenden Vampir-Simulation, welches von Konami entwickelt wird, erscheint zumindest in Japan eine besondere Edition des. Nintendo liefert dieses Gerät inkl. dem Spiel in einem Sarg aus. Umgerechnet wird dieses Produkt rund 122 Euro kosten. Boktai ist ein besonderes GBA-Spiel. Dank eines eingebauten Lichtsensors(im Modul) kann man am Tage z.B. seine Lichtwaffe aufladen und diese in der Nacht gegen Vampire einsetzen. Durch das innovative Spielprinzip wird somit das reale Tageslicht auch eine wichtige Rolle spielen.