Wie Rockstar Games nun bekanntgegeben hat, werden die Spieleundim Doppelpack für Playstation 2 underscheinen. Bereits am 22.10.2003 soll die Edition für die PS2 und am 04.11.2003 für die Xbox in den USA veröffentlicht werden. Ein PAL-Releasetermin ist aktuell noch nicht bekannt.