Elektronik-Hersteller Tapwave wird den PDA/Gameboy-Mix namens Zodiac (ursprünglicher Name: Helix) ab Oktober 2003 in den USA ausliefern. In den Einzelhandel kommt das Gerät jedoch erst Anfang 2004. Zuvor kann der Zodiac auf der Hersteller-Webseite bestellt werden. Das Gerät wird in 2 Ausführungen entweder für 299 Dollar mit 32MB RAM oder für 399 Dollar mit 128MB RAM ausgeliefert werden. Beide Typen besitzen einen Farbdisplay mit einer Auflösung von 480 x 320 Bildpunkten, Bluetooth für Mehrspieler-Duelle und einen Internet-Zugang per Handy-Verbindung. Weiterhin verfügt der Zodiac über 2 SD-RAM-Slots, die für die Spiele-Module und zur Speichererweiterung dienen. Als Betriebssystem wird das Palm OS 5.2 verwendet, welches schon in zahlreichen PDAs genutzt wird. US-Medienberichten zufolge, sollen zum Verkaufsstart schon 15 bis 20 Zodiac - Spiele verfügbar sein, darunter "Neverwinter Nights," "Spy Hunter," "Tony Hawk" und "Doom II," die jeweils 30 US-Dollar kosten sollen. Gleichzeitig zur Veröffentlichung wird auch Nokias N-Gage erscheinen.