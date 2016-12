Nachdem Sony und Microsoft bereits die Preise für ihre Konsolen gesenkt haben, reagiert nun auch Nintendo. So wird ab dem 23.6.2003 der Gamecube komplett mit dem Gameboy Player verkauft und soll in den USA 149,99 Dollar kosten. Ab dem 20.6.2003 soll dieses Paket auch in Europa für 199,99 Euro erhältlich sein. Mit dem Gameboy-Player ist es möglich, auf dem TV-Gerät alle bisher erhältlichen Gameboy-Spiele (Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Advance) spielen zu können. Benötigt wird dazu natürlich ein Gamecube.