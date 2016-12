Nintendo und Namco haben (vorerst nur) in den USA ein spezielles Angebot für Käufer der Namco-Spiele Pac Man World 2 und R: Racing Evolution. Denn alle, die sich für einen dieser Titel entscheiden, erhalten kostenlos ein ganz besonderes Spiel: Pac-Man vs.. Pac-Man vs. wurde von Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto entworfen und bietet ungewöhnliche und grafisch minimalistische Multiplayer-Spiele auf dem Gamecube. Gesteuert und teils gespielt wird der Spaß mit angeschlossenen Gameboy Advance - Geräten. Ob dieses kostenlose Partyspiel auch in Europa angeboten wird, ist bisher noch nicht bekannt.