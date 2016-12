Laut Veranstalter der Leipziger Messe Games Convention war der erste offizielle Tag (Donnerstag, 21.8.2003) ein voller Erfolg! Über 14000 Besucher wurden am ersten Tag gezählt, was gegenüber dem Vorjahr eine Verdopplung darstellt. Ebenso stieg die Zahl der Presse-Besucher von 537 auf 974. Ja, kein Wunder! Denn in Sachsen sind gegenüber dem Vorjahr noch Schulferien, was natürlich die höheren Besucherzahlen erklären dürfte. Ebenso ist es verständlich, dass die Journalistenanzahl gestiegen ist. Dies kann man wahrscheinlich auf den kostenlosen Eintritt und die gestiegene Anzahl der Online-Magazine zurückführen. Ob die angestrebten 100.000 Besucher erreicht werden, erfahren wir am Wochenende.