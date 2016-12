Auf der diesjährigen Games Convention wurden erstmals Awards für die besten und interessantesten Titel verliehen. Gewonnen haben folgende Spiele: Innovativstes Produkt: Dogs Life (PS2) "Das Action-Adventure beweist mit einem Hund als Hauptakteur den Mut, die Blickrichtung zu wechseln und ermöglicht es dem Spieler auf außergewöhnlich treffende Weise, die Welt mit den Sinnen eines Hundes zu erfahren. Besonders gelungen: Die Darstellung von Gerüchen. Man sieht, wie die Welt in 30 cm Höhe riecht." Beste Grafik: Need For Speed Underground (Xbox, PS2, GCN, PC) "Die Grafik vermittelt ein unglaubliches Geschwindigkeitsgefühl, das dem Spieler einen Adrenalinschub garantiert. Der ausgezeichnete optische Gesamteindruck wird nicht ausschließlich durch technische Spielereien sondern vor allem durch den beeindruckend einheitlichen grafischen Stil erzeugt." Bestes Gameplay (2 Sieger): Pro Evolution Soccer 3 (PS2) sowie Beyond Good & Evil (Xbox, PS2, GCN, PC) Pro Evolution Soccer: "In Pro Evolution Soccer 3 kann echtes Fußball-Wissen umgesetzt werden. Die intuitive Steuerung lässt den Spieler fast vergessen, dass er auf der Konsole und nicht auf dem Platz spielt. Kreativität ist gefragt und gut einsetzbar. Dieses Spiel schießt den Spieler direkt auf den grünen Rasen." Beyond Good & Evil: "Den Spieler erwartet ein Gesamterlebnis, das durch die Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten bestimmt wird. Die Steuerung ist intuitiv und leicht zu meistern. Das Spiel sorgt aber gleichzeitig für Langzeit-Motivation, da sich dem Spieler als Belohnung für sein Können immer neue Horizonte eröffnen." Bestes Xbox-Spiel: True Crime: Streets of L.A "Ein Polizeithriller zum Mitspielen: Verfolgungsjagden, Festnahmen - so gut wie man es aus dem Film kennt. Eine gut erzählte, dynamische Geschichte und der atmosphärische Soundtrack motivieren den Spieler. Die realistisch nachgestellte Stadt Los Angeles bietet ungewöhnlich viel Handlungsfreiheit und Spielraum." Bestes PS2-Spiel: Jak II - Renegade "Jak 2 Renegade präsentiert die mit Abstand größte Spielewelt auf PS2. Eine unglaubliche Grafik reizt die Möglichkeiten der Hardware aus. Hier ist das Kunststück gelungen, viele Genres in einem Spiel zu kombinieren. Mit einem komplett neuen Konzept handelt es sich bei diesem Spiel um eine der aufwendigsten Fortsetzungen. Die im Prinzip dramatische Story wird durch griffigen Humor aufgelockert." Bestes Gamecube-Spiel: Mario Kart Double Dash "Die intuitive Steuerung ermöglicht den sofortigen Einstieg in diese Fortsetzung der verrückten Rennspielserie. Auch die Möglichkeit, mit bis zu 16 Personen gleichzeitig zu spielen, macht Mario Kart Double Dash zu einem idealen Partyspiel." Bestes Gameboy-Spiel: Golden Sun 2 - Die vergessene Epoche "Ein komplexes, tiefgängiges und ausgefeiltes, durchdachtes Rollenspiel, das zu den optisch eindrucksvollsten Gameboy-Spielen zählt. Golden Sun 2 verspricht langen Spielspaß und damit sehr viel Spiel fürs Geld. Das Linkkabel ermöglicht es dem Spieler, seine aus dem Vorgänger-Spiel liebgewonnenen Helden, in das neue Abenteuer zu schicken." Bestes PC-Spiel: Spellforce - The Order of Dawn "Spellforce - The Order of Dawn zaubert eine prachtvolle Fantasy-Welt mit einer komplexen Story auf den Bildschirm. Es vermengt die besten Elemente aus Aufbau und Echtzeit-Strategiespielen mit Rollenspiel-Extrakten und besitzt die einem PC-Spiel angemessene Komplexität. Es lädt zu intensiver Beschäftigung ein, bleibt dabei jedoch jederzeit beherrschbar." Bestes Online-Game: Söldner - Secret Wars "Ein Action-Spiel, bei dem nicht Alleingänge, sondern Taktik, Teamgeist und Zusammenarbeit über Sieg und Niederlage entscheiden. Die mehrere Quadratkilometer umfassende Spielwelt ist eine dynamische Umgebung, die in die Strategie einbezogen werden muss. Mit wenigen Mausklicks können auf ganz einfache Weise eigene Multiplayermodi generiert werden." Bestes Mobile Game: Mozzies "Mozzies ist das erste mobile game, das komplett auf die Plattform Handy ausgerichtet und mehr als eine Portierung ist. Die Möglichkeiten der Hardware werden unter anderem durch die innovative Steuerung bestmöglich genutzt. Besonders hervorzuheben sind die intuitive und damit ungewöhnliche Steuerung sowie die Live-Verschmelzung des Realen mit dem Virtuellen." Ebenfalls gewannen bereits erschienene und erfolgreiche Spiel den sogenannten G.A.I.A.-Award (Games Award for Interactive Achievement). Diese sind: Bestes Xbox-Spiel: Halo - Combat Evolved Bestes PS2-Spiel: Grand Theft Auto: Vice City Bestes Gamecube-Spiel: Zelda - The Windwaker Bestes Gameboy-Spiel: Golden Sun Bestes PC-Spiel: Grand Theft Auto: Vice City