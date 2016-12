Zur kommenden Leipziger Games Convention wird Publisher Eidos folgende Spiele vorstellen.Thief 3 (Xbox) Deus Ex: Invisible War (Xbox, PC) Tomb Raider: Angel of Darkness (PS2, PC) Backyard Wrestling (Xbox, PS2 Legacy of Kain (Xbox, PS2, PC) Italian Job (Xbox, PS2, GC) Whiplash (PS2)