Natürlich wird auch Publisher THQ auf der Leipziger Spielemesse Games Convention vertreten sein. Mit dabei sind gleich 20 Titel, die dort vorgestellt werden. Findet Nemo (PS2, GCN, Xbox) Tak und die Macht des JuJu (PS2, GCN) WWE SmackDown! Here Comes The Pain (PS2) Sphinx und die verfluchte Mumie (PS2, GCN) Yager (PC) TRON 2.0 (PC) Alter Echo (PS2, Xbox) MX Unleashed (PS2) WWE Raw 2 (Xbox) WWE WrestleMania XIX (GCN) Splashdown 2: Rides Gone Wild (PS2) Sponge Bob - Schlacht um Bikini Bottom (PS2, Xbox) Scooby Doo Fluch der Folianten (PS2) RTL Skispringen 2004 (PS2) Der Millennium Mann (PC) Naval Ops (PS2) S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost (DVD) Full Spectrum Warrior (Xbox)