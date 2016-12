Anlässlich zur kommenden Spielemesse Games Convention vom 21.8. - 23.8.03 in Leipzig wird Buena Vista Games das PC-Spiel Tron 2.0 exklusiv einige Tage vor dem offiziellen Release (26.8.03) verkaufen. GC-Besucher erhalten an den Ständen von Buena Vista Games, THQ und Saturn einen sogenannten pay-off Voucher, mit dem sie das Produkt wahnsinnige 5 EUR günstiger auf dem Leipziger Hauptbahnhof im Saturnmark erwerben können. Und nebenbei gibt es noch eine massive Werbekampagne mit Gewinnspielen (Bildzeitung Leipzig), Plakaten, Werbespots usw. Wenn das nicht was gaaaanz tolles ist...5 Euro sparen bei einem Spiel, was man vielleicht garnicht haben will. :-)