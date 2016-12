Im Monat Februar konnte sich der Gamecube in den USA mehr als doppelt so viel verkaufen gegenüber dem Vormonat Januar. Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass die Abverkäufe im Vergleich zum Januar um 110% zulegen konnten. Grund dafür sei, dass der Käufer ein kostenloses Spiel erhalte, ebenso wurde das Super Mario - Bundle im Preis gesenkt. In Großbritanien sieht die Situation leider anders aus, denn hier verscherbeln einige Großhändler den Gamecube bereits als Restposten für umgerechnet ca. 115 Euro (Quelle: Gameindustry.biz ).